Роман Павлюченко: "В Индии и Индонезии ждут хоть завтра, но смущают дальние перелеты"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко сказал, что к нему проявляют интерес команды из Индии и Индонезии. Форвард склонен отказаться от вариантов из-за удаленности стран от России. Сезон Павлюченко начал в московском "Арарате", но покинул команду после завершения осенней части сезона.

– Верна ли информация, что у вас есть предложения от клубов из Индии и Индонезии?

– Это правда. Там меня ждут хоть завтра, и условия предлагают хорошие. Но очень смущают дальние перелеты – в одно место 10 часов лететь, в другое и вовсе 18! Один я туда не поеду, а с женой и двумя детьми летать слишком далеко.

– То есть уже отказались?

– Нет, я еще не дал окончательный ответ, пока думаю. Сейчас эти варианты обсуждаем с женой. Но в данный момент думаю, что все-таки откажусь от таких вариантов. (Андрей СИЗЯКИН)

Полностью интервью Павлюченко