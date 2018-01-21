Роман Павлюченко: "С удовольствием бы еще сезончик поиграл"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко дал понять, что готов продолжить карьеру. 36-летний форвард начал сезон в московском клубе ПФЛ "Арарат", но расторг с ним контракт после завершения осенней части сезона. На данный момент на его счету 188 голов в зачет "Клуба 100".

– В 2014-м в "Разговоре по пятницам" вы сказали следующее: "Вы не представляете, как мне хочется забить эти двести голов!" Желание в силе?

– Если будет премьер-лига или тот чемпионат, голы которого идут в зачет, то конечно.

– То есть о завершении карьеры у вас мыслей не было?

– Честно, нет. С удовольствием бы еще сезончик поиграл. (Андрей СИЗЯКИН)

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