Роман Павлюченко: "Не готов сменить позицию и играть в обороне"

Нападающий московского "Арарата" Роман Павлюченко признался, что не готов сменить позицию ради того, чтобы дольше оставаться в футболе. Также он отметил, что сейчас на любой позиции сложно играть.

- Не думал о смене позиции, - сказал Павлюченко в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Вообще, в обороне не готов играть. На другой позиции себя не вижу. Всю жизнь играю в нападаении, меня учили забивать мячи, а не просто раздавать их или отбирать. Да и сейчас на любой позиции тяжело играть, нужны скорость, мышление.