РФС ждет от государства помощи в борьбе с дискриминацией на трибунах

Советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев подчеркнул, что организация ждет от государства помощи в борьбе с дискриминацией на трибунах. По его словам, со временем можно будет отказаться от практики наказания клубов за поведение болельщиков, если ответственность будут нести физические лица.

- Не считаю, что те негативные явления, что мы обсуждаем, это зона ответственности только футбольных властей, - приводит "Р-Спорт" слова Рогачева. - Это зона ответственности государства, как и борьба с допингом. РФС предпринимает определенные меры. Ряд полномочий мы передали лигам. Для фиксирования того, что происходит на трибунах, я имею в виду баннеры, существует институт делегатов.

В последние годы РФС усовершенствовал систему наказания. Мы не ставим перед собой задачи заработать на нарушениях. Мы снизили общую сумму штрафов с 50 до 25 миллионов рублей за нарушения болельщиков. С этого года часть денег пойдет на подготовку контролеров-распорядителей и на пропаганду противодействия дискриминации.

Мы ввели дисквалификацию секторов, что является более мягким наказанием, чем полное закрытие трибун. И мы будем совершенствовать персонификацию ответственности и неотвратимость ответственности. Но это невозможно без государства. Если будут наказываться физические лица, которые нарушают правила на стадионе, думаю, со временем мы сможем вообще уйти от наказания клубов.