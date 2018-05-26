РФС заработал более 400 миллионов рублей от продажи прав на телетрансляции в 2017 году

Доходы Российского футбольного союза (РФС) от продаж прав на телетрансляции за 2017 год составили 438,6 миллиона рублей, информирует "РИА Новости" со ссылкой на отчет о деятельности организации.

Сегодня в Москве проходит конференция РФС. При планировании бюджета РФС рассчитывал заработать 3 миллиарда 263 миллиона рублей и в итоге союз перевыполнил план.

Всего фактические доходы РФС за 2017 год составили 3 миллиарда 340,1 миллиона рублей. Из которых целевые поступления и выплаты по итогам турниров составили 1 миллиард 194,1 миллиона рублей, доходы в дни матчей – 93,3 миллиона рублей, доходы по маркетинговым правам – 1 миллиарда 164,0 миллиона рублей, доходы по продаже коммерческих прав – 344,6 миллионов рублей, лицензирование, сертификацию – 62,5 миллиона рублей, и прочие доходы – 43 миллиона рублей. Остаток средств на конец года (чистый доход) составил 161,7 миллиона рублей.