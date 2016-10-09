РФС выплатит по 1,5 миллиона рублей академиям, работающим по немецкой системе

Министр спорта, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что с 9 октября РФС будет осуществлять единоразовые выплаты академиям, которые будут работать с молодыми игроками 10-14 лет по немецкой системе.

В конце сентября организация утвердила перечень из 35 академий, которые будут работать по программе, разработанной с коллегами из Германии.

- По соглашению РФС с сегодняшнего дня начнет финансово поддерживать эти академии, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Первый транш - они сразу получают полтора миллиона рублей. Я понимаю, что это небольшая выплата, но они смогут купить для начала какое-то оснащение. Затем будет выплата, если мы увидим, что эта академия, региональный центр будет выполнять программу. Тогда после определенной апробации и контроля они начнут получать гранты на постоянной основе.