16:24 24 августа | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

РФС утвердил Мутко, Газзаева, Прядкина и Ефремова в качестве кандидатов на пост президента

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РФС на своем официальном сайте объявил об окончании регистрации кандидатур на пост президента организации и членов исполкома. Список кандидатов является итоговым и будет доведен до сведения членов союза и направлен в ФИФА, УЕФА и Министерство спорта РФ. В него вошли четыре кандидата – глава ФНЛ Игорь Ефремов, заслуженный тренер России Валерий Газзаев, действующий президент РФС и министр спорта Виталий Мутко и глава РФПЛ Сергей Прядкин. Все четверо выдвинуты пятью или более членами организации.

Отмечается, что кандидаты вправе подготовить и предоставить свои информационные печатные материалы для последующего размещения на рабочих местах делегатов конференции во время ее проведения.

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http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/84716.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Вопреки

По-этому и до сих пор Слуцкого не рассмотрели на комитете (обещали на этой неделе, а до этого трижды переносили из-за отсутствия кворума, а теперь выборы главы РФС, опасно обижать Гинера) за оскорбления арбитров и не дисквалифировали за договорной матч с "Тереком" в свое время. Вот такие у нас функционеры правят футболом в России. А-у, господин Мутко - боитесь потерять лицо или кресло ?

19:14 24 августа

tam

хрен редьки не слаще!

17:48 24 августа

blur8787

где свой голос отдать за Газаева!!!!

17:24 24 августа

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