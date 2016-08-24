РФС утвердил Мутко, Газзаева, Прядкина и Ефремова в качестве кандидатов на пост президента

РФС на своем официальном сайте объявил об окончании регистрации кандидатур на пост президента организации и членов исполкома. Список кандидатов является итоговым и будет доведен до сведения членов союза и направлен в ФИФА, УЕФА и Министерство спорта РФ. В него вошли четыре кандидата – глава ФНЛ Игорь Ефремов, заслуженный тренер России Валерий Газзаев, действующий президент РФС и министр спорта Виталий Мутко и глава РФПЛ Сергей Прядкин. Все четверо выдвинуты пятью или более членами организации.
Отмечается, что кандидаты вправе подготовить и предоставить свои информационные печатные материалы для последующего размещения на рабочих местах делегатов конференции во время ее проведения.
Вопреки
По-этому и до сих пор Слуцкого не рассмотрели на комитете (обещали на этой неделе, а до этого трижды переносили из-за отсутствия кворума, а теперь выборы главы РФС, опасно обижать Гинера) за оскорбления арбитров и не дисквалифировали за договорной матч с "Тереком" в свое время. Вот такие у нас функционеры правят футболом в России. А-у, господин Мутко - боитесь потерять лицо или кресло ?
19:14 24 августа
tam
хрен редьки не слаще!
17:48 24 августа
blur8787
где свой голос отдать за Газаева!!!!
17:24 24 августа