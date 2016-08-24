РФС утвердил Мутко, Газзаева, Прядкина и Ефремова в качестве кандидатов на пост президента

РФС на своем официальном сайте объявил об окончании регистрации кандидатур на пост президента организации и членов исполкома. Список кандидатов является итоговым и будет доведен до сведения членов союза и направлен в ФИФА, УЕФА и Министерство спорта РФ. В него вошли четыре кандидата – глава ФНЛ Игорь Ефремов , заслуженный тренер России Валерий Газзаев , действующий президент РФС и министр спорта Виталий Мутко и глава РФПЛ Сергей Прядкин . Все четверо выдвинуты пятью или более членами организации.

Отмечается, что кандидаты вправе подготовить и предоставить свои информационные печатные материалы для последующего размещения на рабочих местах делегатов конференции во время ее проведения.