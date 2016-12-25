17:41 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

РФС скорбит в связи с крушением самолета Ту-154

0
0
0

РФС в своем официальном твиттере выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Министерства обороны.  На борту самолета находилось 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых - музыканты ансамбля имени Александрова и знаменитый филантроп Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

"РФС глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны России", - говорится в сообщении.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ