РФС скорбит в связи с крушением самолета Ту-154

РФС в своем официальном твиттере выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Министерства обороны. На борту самолета находилось 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых - музыканты ансамбля имени Александрова и знаменитый филантроп Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

"РФС глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны России", - говорится в сообщении.