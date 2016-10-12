РФС: Россия имеет механизмы борьбы с договорными матчами

Советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев сообщил, что Россия имеет механизмы борьбы с договорными матчами и их профилактики в футболе. Сегодня в рамках форума "Россия - спортивная держава" прошла дискуссионная сессия "Противодействие глобальным угрозам. Борьба с договорными матчами: ставка на честный спорт". Также юрист рассказал о том, что на форуме обсуждался вопрос создания листовок, в которых бы объяснялся вред ставок.

- Сессия прошла с участием Совета Европы, Интерпола, наших лиг, надо сказать, что России здесь есть чем похвастаться, - цитирует ТАСС Рогачева. - Мы имеем механизмы борьбы и профилактики договорных матчей, Россия является одним из участников ратификации конвенции Совета Европы о борьбе с договорными матчами, мы подписали этот документ. Каждый год 50 - 60 таких случаев происходят в мире. И участие государства в борьбе необходимо, - сказал Рогачев. - Участники форума поддержали идею создания единого российского интегратора, который аккумулировал бы эту мониторинговую информацию по ставкам во всем мире. Также были идеи, связанные с пропагандой. Мы обсудили вопрос создания листовок, в которых бы объяснялся вред (ставок).