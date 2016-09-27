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РФС рассмотрит дело Гершковича 28 сентября

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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело председателя Объединения отечественных футбольных тренеров (ООТФ) Михаила Гершковича 28 сентября. Об этом сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

– С датой определились. Заседание состоится в среду в 14.00, – цитирует ТАСС Григорьянца.

Гершкович 21 сентября представил обращение, подписанное рядом тренеров, в котором сказано, что участие действующего президента РФС Виталия Мутко в выборах главы организации является нарушением уставов ФИФА и УЕФА. Тренер Курбан Бердыев, чья подпись также стояла под документом, сообщил, что его не подписывал.

Рассмотрение дела должно было состояться 23 сентября, но было перенесено по просьбе Гершковича, который не мог на нем присутствовать по состоянию здоровья.


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3656928

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

а когда рассмотрит дело Слуцкого?

14:20

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