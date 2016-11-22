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РФС рассмотрела концепцию по управлению судейством

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Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что на исполкоме глава департамента судейства Андрей Будогосский выступил с докладом, предлагающим концепцию управления судейством, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. По его словам, невозможно принять все предложения сразу, но они будут взяты за основу.

- Рассмотрели ряд вопросов, в том числе и судейство. Андрей Будогосский, глава ДСИ, предложил концепцию управления судейством, - сказал Мутко. - Сразу это сделать невозможно, но за основу его предложение приняли. У него большой и серьезный доклад. Договорились, что рабочая группа между департаментом и комитетом создана. Задача перед судейством серьезная - нам нужны квалифицированные и серьезные арбитры.

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