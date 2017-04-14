РФС проведет тщательное расследование драки на матче студенческой лиги

Вице-президент Национальной студенческой футбольной лиги Сергей Анохин сообщил, что РФС проведет тщательное расследование массовой драки на матче между студенческими командами УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный).

Встреча Национальной студенческой футбольной лиги прошла 13 апреля. На 72-й минуте матча при счете 1:1 на поле произошла массовая драка между игроками. Ее удалось остановить с помощью полиции. Игрок екатеринбургской команды Александр Тарасов покинул поле с окровавленным лицом. Матч доигран не был.

- Безусловно, произошел просто вопиющий случай. Насилию не место на футбольном поле, особенно когда речь идет о детско-юношеском, студенческом и вообще массовом футболе, - цитирует ТАСС Анохина. - Отсюда выходят наши болельщики, растут любители футбола. Хотелось бы, чтобы такого больше не повторялось, для этого РФС проведет тщательное расследование инцидента и накажет по всем строгим футбольным законам всех виновных, мы отнесемся к этому самым должным, внимательным и жестким образом.

Возможно ли вмешательство в эту ситуацию правоохранительных органов? Конечно, но сначала нужно выяснить ряд деталей, понять, насколько тяжелые телесные повреждения получили участники инцидента.