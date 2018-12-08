РФС поздравил Мутко с юбилеем

В официальном Твиттере Российского футбольного союза (РФС) было опубликовано поздравление с днем рождения Виталия Мутко, который ранее занимал должность президента организации. Сегодня ему исполнилось 60 лет.

Поздравляем Заместителя Председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития, президента РФС Виталий Мутко с 60-летием! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также успехов в работе! pic.twitter.com/ISJb38ICH4 – РФС (@official_rfs) 8 декабря 2018 г.

- Поздравляем Заместителя Председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития, президента РФС Виталий Мутко с 60-летием!, - говорится в сообщении. - От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также успехов в работе!

Ранее Мутко также занимал должность министра спорта РФ, президента "Зенита" и российской премьер-лиги.