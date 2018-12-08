12:48 | Футбол — "У своих ворот"

РФС поздравил Мутко с юбилеем

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В официальном Твиттере Российского футбольного союза (РФС) было опубликовано поздравление с днем рождения Виталия Мутко, который ранее занимал должность президента организации. Сегодня ему исполнилось 60 лет.

 

- Поздравляем Заместителя Председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития, президента РФС Виталий Мутко с 60-летием!, - говорится в сообщении. - От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также успехов в работе!

Ранее Мутко также занимал должность министра спорта РФ, президента "Зенита" и российской премьер-лиги.

Дополнительная информация

https://twitter.com/official_rfs/status/1071339076475912192

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