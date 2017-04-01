18:29 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

РФС поздравил Гершковича с 69-летием

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Пресс-служба РФС опубликовала сообщение с поздравлениями в адрес Михаила Гершковича. Председателю Объединения отечественных тренеров по футболу исполнилось сегодня 69 лет. В качестве игрока Гершкович выступал за "Локомотив", "Торпедо", "Динамо" и сборную СССР. После завершения карьеры входил в тренерские штабы бело-голубых, а также олимпийской, молодежной и основной сборных России.

"Российский футбольный союз поздравляет Михаила Даниловича с Днем рождения и желает ему здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе на благо отечественного футбола!" – говорится в сообщении.

"СЭ" присоединяется к поздравлениям.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Ха-ха! Смешно!!!! Гершонычу - 69!? Хоть сейчас мальчонку можно в сбродную приглашать вместо "кокоши".

19:16

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