РФС поздравил Гершковича с 69-летием

Пресс-служба РФС опубликовала сообщение с поздравлениями в адрес Михаила Гершковича. Председателю Объединения отечественных тренеров по футболу исполнилось сегодня 69 лет. В качестве игрока Гершкович выступал за "Локомотив", "Торпедо", "Динамо" и сборную СССР. После завершения карьеры входил в тренерские штабы бело-голубых, а также олимпийской, молодежной и основной сборных России.

"Российский футбольный союз поздравляет Михаила Даниловича с Днем рождения и желает ему здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе на благо отечественного футбола!" – говорится в сообщении.

"СЭ" присоединяется к поздравлениям.