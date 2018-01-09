РФС поздравил Акселя Вартаняна с 80-летием

Российский футбольный союз (РФС) поздравил легендарного журналиста "Спорт-Экспресса" Акселя Вартаняна с днем рождения. Вчера ему исполнилось 80 лет.

– Легендарному журналисту Акселю Вартаняну – 80 лет! Поздравляем главного летописца отечественного футбола с днем рождения, желаем счастья, здоровья и новых творческих свершений, – говорится в сообщении.

Вартанян известен своими материалами про значимые события советского футбола, происходившие с начала 30-х годов по 1974-й включительно.