РФС подведет итоги сезона 22 мая

22 мая в Доме футбола пройдет очередное заседание исполкома РФС, на котором будут подведены итоги минувшего сезона, сообщает пресс-служба организации. Начало заседания запланировано на 11.00 по московскому времени.
На повестке дня:
- утверждение итогов сезона;
- подготовка к Кубку конфедераций-2017;
- утверждение регламентов первенства России в ФНЛ, Кубка России, соревнований по мини-футболу и женскому футболу на следующий сезон;
- календарь подготовки и выступлений сборных России на следующий сезон;
- утверждение итогов ежегодной премии РФС по итогам сезона;
- вопросы состава бюро исполкома, вице-президентов организации, а также состава отдельных комитетов РФС;
- внеочередная конференция РФС;
- приостановка членства в РФС Калужской областной федерации;
- утверждение отчета о выполнении сметы РФС за 2016 год;
- программа РФС по финансовой помощи региональным федерациям;
- утверждение целей и задач для подписания контракта с ФИФА.