РФС подведет итоги сезона 22 мая

22 мая в Доме футбола пройдет очередное заседание исполкома РФС, на котором будут подведены итоги минувшего сезона, сообщает пресс-служба организации. Начало заседания запланировано на 11.00 по московскому времени.

На повестке дня:

- утверждение итогов сезона;

- подготовка к Кубку конфедераций-2017;

- утверждение регламентов первенства России в ФНЛ, Кубка России, соревнований по мини-футболу и женскому футболу на следующий сезон;

- календарь подготовки и выступлений сборных России на следующий сезон;

- утверждение итогов ежегодной премии РФС по итогам сезона;

- вопросы состава бюро исполкома, вице-президентов организации, а также состава отдельных комитетов РФС;

- внеочередная конференция РФС;

- приостановка членства в РФС Калужской областной федерации;

- утверждение отчета о выполнении сметы РФС за 2016 год;

- программа РФС по финансовой помощи региональным федерациям;

- утверждение целей и задач для подписания контракта с ФИФА.