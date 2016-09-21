РФС перечислил 46 миллионов на развитие футбола в регионах

Российский футбольный союз (РФС) сумел до конца года обеспечить финансированием свои региональные подразделения, сообщают "Известия". 23 августа по итогам очередного заседания бюро исполкома организации было принято решение утвердить программу оказания РФС финансовой помощи региональным федерациям футбола и межрегиональным объединениям федераций футбола (МРО) на 2016 год. По информации источника, в пятницу все средства были переведены на счета МРО (их в системе РФС восемь) и 81 региональной федерации. Таким образом, общая сумма субсидий составила 46,1 миллиона рублей.

– Буквально на днях деньги на 2016 год пришли. Цифры стандартные: 500 тысяч рублей федерациям, 700 тысяч – МРО, – подчеркнул член исполкома РФС, президент МРО "Золотое кольцо" Алексей Комаров. – Бюджет на 2015 и 2016 годы исполком РФС принял в прошлом декабре – в обоих случаях были утверждены именно эти суммы. Но в прошлом году эти средства не перечислялись, и материальная помощь за 2015 год была переведена регионам и МРО уже зимой 2016-го.

Практика выделения МРО и региональным федерациям средств на уставную деятельность была введена в РФС с 2006 года. Тогда союз обязался ежегодно перечислять по 100 тысяч рублей каждой региональной федерации и по 300 тысяч рублей – каждому межрегиональному объединению. С 2012 года суммы были увеличены: МРО стали получать по 500 тысяч рублей, а регионалы – по 300 тысяч А в 2015 году субсидии повысились до 700 тысяч рублей для МРО и 500 тысяч рублей – региональным федерациям.

Напомним, в прошлом году из-за финансовых проблем РФС не смог перечислить платежи регионам. Из-за кредиторской задолженности исполком организации долго откладывал утверждение бюджета на 2015 год. Соответствующая смета была принята только в декабре, в один день с принятием бюджета на следующий календарный год. До этого платежи осуществлялись до конца календарного года, что позволяло регионалам на год планировать уставную деятельность (обеспечение деятельности местных школ и календарного плана соревнований по массовому и детско-юношескому футболу, а также финансирование региональных сборных на всероссийских соревнованиях), беря под это займы, возвращавшиеся за счет платежей РФС.

В феврале 2016 года президенту РФС Виталию Мутко удалось изыскать средства на погашение задолженностей перед МРО и регионами за 2015 год. После этого министр спорта РФ заявил, что больше просрочек не будет, что и подтвердилось сентябрьскими платежами за 2016 год.