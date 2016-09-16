14:23 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

РФС отправит стратегию развития футбола в России до 2030 года в региональные федерации

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РФС в пятницу отправит в региональные федерации стратегию развития футбола до 2030 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу союза Виталия Мутко.

- Мы хотим, чтобы была некая стратегия развития футбола, мы сегодня хотим разослать ее во все регионы нашей страны и на своей конференции 24 сентября документ утвердить, - цитирует ТАСС Мутко. - Дальше я хочу, чтобы она была поддержана правительством России. Экономически поддержана, эту стратегию невозможно без государства реализовать.

Что бы мы хотели сделать? Конечно, прежде всего поднять популярность футбола. Здесь много внутри предстоит работать и с продвижением имиджа футбола, организацией футбольного процесса, пропагандой футбола, развитием массового футбола. И мы будем этим заниматься.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3626563

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

хотим, чтобы была НЕКАЯ стратегия, хаха, а чем до этого несколько лет занимались?

15:12

баламошка

Какая там у вас стратегия?! Вы бы её ещё до 2100 года сделали! Планы будете как обычно вечно менять, чтобы бабла побольше наворовать на разных объектах. Весна-осень, осень-весна! Строим манежи-не строим манежи! Лимит-не лимит? Другой лимит! Ещё другой!.... Куда ветер подует-туда и плывут. И не тонут, потому что ...

14:40

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