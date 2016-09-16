РФС отправит стратегию развития футбола в России до 2030 года в региональные федерации

РФС в пятницу отправит в региональные федерации стратегию развития футбола до 2030 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу союза Виталия Мутко.
- Мы хотим, чтобы была некая стратегия развития футбола, мы сегодня хотим разослать ее во все регионы нашей страны и на своей конференции 24 сентября документ утвердить, - цитирует ТАСС Мутко. - Дальше я хочу, чтобы она была поддержана правительством России. Экономически поддержана, эту стратегию невозможно без государства реализовать.
Что бы мы хотели сделать? Конечно, прежде всего поднять популярность футбола. Здесь много внутри предстоит работать и с продвижением имиджа футбола, организацией футбольного процесса, пропагандой футбола, развитием массового футбола. И мы будем этим заниматься.
shpasic
хотим, чтобы была НЕКАЯ стратегия, хаха, а чем до этого несколько лет занимались?
15:12
баламошка
Какая там у вас стратегия?! Вы бы её ещё до 2100 года сделали! Планы будете как обычно вечно менять, чтобы бабла побольше наворовать на разных объектах. Весна-осень, осень-весна! Строим манежи-не строим манежи! Лимит-не лимит? Другой лимит! Ещё другой!.... Куда ветер подует-туда и плывут. И не тонут, потому что ...
14:40