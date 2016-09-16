РФС отправит стратегию развития футбола в России до 2030 года в региональные федерации

РФС в пятницу отправит в региональные федерации стратегию развития футбола до 2030 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу союза Виталия Мутко.

- Мы хотим, чтобы была некая стратегия развития футбола, мы сегодня хотим разослать ее во все регионы нашей страны и на своей конференции 24 сентября документ утвердить, - цитирует ТАСС Мутко. - Дальше я хочу, чтобы она была поддержана правительством России. Экономически поддержана, эту стратегию невозможно без государства реализовать.

Что бы мы хотели сделать? Конечно, прежде всего поднять популярность футбола. Здесь много внутри предстоит работать и с продвижением имиджа футбола, организацией футбольного процесса, пропагандой футбола, развитием массового футбола. И мы будем этим заниматься.