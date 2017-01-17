РФС не будет создавать аналогов ВОБ

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что российский футбольный союз не намерен создавать аналогов Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ). Однако РФС планирует периодически созывать совет представителей фан-движений.

- Никакого нового образования нет, - цитирует ТАСС Мутко. - Болельщики собирались и приняли решение, что пока это будет некий совет, ассоциация представителей всех фан-движений, которая будет периодически собираться при РФС, рассматривать все вопросы организации работы с болельщиками, взаимодействие, при подготовке к чемпионату мира и матчам сборной России. В ближайшее время такая встреча будет.

Напомним, ВОБ, которое было образовано в 2007 году, было исключено из состава РФС 24 сентября 2016 года, так как организация, возглавляемая Александром Шпрыгиным, "подвела страну" во время чемпионата Европы-2016.