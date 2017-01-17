12:17 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

РФС не будет создавать аналогов ВОБ

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Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что российский футбольный союз не намерен создавать аналогов Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ). Однако РФС планирует периодически созывать совет представителей фан-движений.

- Никакого нового образования нет, - цитирует ТАСС Мутко. - Болельщики собирались и приняли решение, что пока это будет некий совет, ассоциация представителей всех фан-движений, которая будет периодически собираться при РФС, рассматривать все вопросы организации работы с болельщиками, взаимодействие, при подготовке к чемпионату мира и матчам сборной России. В ближайшее время такая встреча будет.

Напомним, ВОБ, которое было образовано в 2007 году, было исключено из состава РФС 24 сентября 2016 года, так как организация, возглавляемая Александром Шпрыгиным, "подвела страну" во время чемпионата Европы-2016.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3946195

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Дошпрыгались)

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