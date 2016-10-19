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РФС и Федерация футбола Италии подписали меморандум о сотрудничестве

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Российский футбольный союз и Федерация футбола Италии подписали Меморандум о сотрудничестве. Со стороны РФС подпись под  документом поставил президент Виталий Мутко, Италию представляет глава ФФИ Карло Тавеккио, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

Договор призван способствовать укреплению и дальнейшему развитию тесного делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между РФС и ФФИ. Соглашение, в частности, предусматривает доступ РФС к информационно-консультационным услугам, курсам и объектам ФФИ в Риме, в особенности технического департамента ФФИ в Коверчано. Помимо этого, РФС и ФФИ обязуются координировать свои действия для организации и проведения международных товарищеских игр между мужскими и женскими, юношескими, мини-футбольными сборными командами обеих стран. Также планируется разработка совместных программ обучения и подготовки футболистов, а также продвижение женского и массового футбола.

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