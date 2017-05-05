РФПЛ, "Спорт-Экспресс", ФНЛ и ПФЛ отдали дань памяти Героям войны

В пятницу руководство РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, клубов, партнеров премьер-лиги, а также главный редактор "СЭ" Максим Максимов и его заместитель Дмитрий Симонов возложили цветы к Знамени Победы в Центральном музее Вооруженных Сил Министерства обороны Российской Федерации. Это традиционная церемония, посвященная Дню Победы. При этом матчи 27-го и 28-го туров чемпионата России, который пройдут 6-8 мая и 12-14 мая соответственно, будут предварять минуты молчания в память о ветеранах Великой Отечественной войны.