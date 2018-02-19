Реформа РФС начнется до чемпионата мира-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, временно приостановивший свои полномочия в качестве президента РФС, сказал, что постоянно консультирует и.о. главы организации Александра Алаева. Также он отметил, что его апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривается "своим чередом".

- Как обстоят ваши дела в CAS?

- Сейчас подано намерение. Мы согласились с переносом, о котором попросил МОК. Процедура идет, это займет какое-то время. В марте мы должны подать мотивировочную жалобу, в апреле будет ответ МОК, потом уже будет названа дата слушания. Все идет свои чередом.

- В РФС когда собираетесь возвращаться?

- Посмотрим, вернемся позже к этой теме.

- Как Александр Алаев? Справляется?

- Мы регулярно общаемся. Мысль в целом была в том, чтобы сохранить спокойствие, преемственность, не создавать новых напряжений. Все идет нормально, экономически мы встали на ноги. Сейчас очень важная задача – подготовка сборной и чемпионата мира, все работают. Плюс уже надо начинать кадровую, административную и территориальную реформы. В ближайшее время будет новая структура.

- После чемпионата мира уже?

- Я думаю, что до чемпионата мира начнется реформа, которая не связана со сборными. Тут речь идет о структурах, о кадровых изменениях.