15:48 | Футбол — "У своих ворот"

Реформа РФС начнется до чемпионата мира-2018


Вице-премьер РФ Виталий Мутко, временно приостановивший свои полномочия в качестве президента РФС, сказал, что постоянно консультирует и.о. главы организации Александра Алаева. Также он отметил, что его апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривается "своим чередом".

 
Гендиректор оргкомитета &quot;Россия-2018&quot; Алексей СОРОКИН, первый вице-президент РФС Никита СИМОНЯН и президент РФС Виталий МУТКО (слева направо).Новая глава ца-РФС-тва?

- Как обстоят ваши дела в CAS?

- Сейчас подано намерение. Мы согласились с переносом, о котором попросил МОК. Процедура идет, это займет какое-то время. В марте мы должны подать мотивировочную жалобу, в апреле будет ответ МОК, потом уже будет названа дата слушания. Все идет свои чередом.

- В РФС когда собираетесь возвращаться?

- Посмотрим, вернемся позже к этой теме.

- Как Александр Алаев? Справляется?

- Мы регулярно общаемся. Мысль в целом была в том, чтобы сохранить спокойствие, преемственность, не создавать новых напряжений. Все идет нормально, экономически мы встали на ноги. Сейчас очень важная задача – подготовка сборной и чемпионата мира, все работают. Плюс уже надо начинать кадровую, административную и территориальную реформы. В ближайшее время будет новая структура.

- После чемпионата мира уже?

- Я думаю, что до чемпионата мира начнется реформа, которая не связана со сборными. Тут речь идет о структурах, о кадровых изменениях. 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/interview/20180219/1132878888.html

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