Реально ли увеличить доходы от телеправ до 200 миллионов?

Сегодня в Новосибирске состоялась пресс-конференция кандидата в президенты РФС Валерия Газзаева. На ней он в частности представил свою модель финансирования российского футбола.

– Россия занимает 14-е место среди 15 ведущих лиг по доходам от телеправ – всего 22 миллиона евро в год, – рассказал Газзаев. – Выше нас – Шотландия, Греция, Дания. Мы примерно на одном уровне с Норвегией. Хотя доход от телеправ – основной для любого профессионального клуба. Именно он позволяет соответствовать правилам финансового fair play. Сравните: в Англии телеправа приносят лиге порядка 1,92 миллиарда в год, в Италии – свыше 880 миллионов евро, в Испании – 741 миллион евро, в Германии - 557 миллионов, во Франции – 509, даже в Турции – 209. А в России – 22…

Планируем увеличить доходы от реализации телеправ до 200 миллионов долларов в год. Это реально! Существуют крупные бизнес-структуры, которые готовы инвестировать и реализовать этот проект в случае моего избрания президентом РФС и поддержки моей программы на конференции РФС 24 сентября.

Как отмечают эксперты, несмотря на экономические трудности, в 2015 году рынок платного телевидения вырос. А с приближением чемпионата мира по футболу число абонентов будет только увеличиваться. Нет иного пути, кроме увеличения доходов от телеправ – так существуют все футбольные лиги в Европе. Мы должны научиться зарабатывать деньги, а не просить их. Наша система позволит клубам избегать банкротства и вести нормальное существование.

Модель распределения доходов от телеправ между клубами будет строиться по спортивному принципу. Разрыв между суммами, которые получат, условно говоря, чемпион и аутсайдер, не окажется слишком большим. Это, в частности, позволит небогатым клубам избежать банкротства. Предусмотрена и помощь клубам первого дивизиона, потому что пакет телевизионных прав будет охватывать обе лиги.