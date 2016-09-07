Реально ли увеличить доходы от телеправ до 200 миллионов?

Сегодня в Новосибирске состоялась пресс-конференция кандидата в президенты РФС Валерия Газзаева. На ней он в частности представил свою модель финансирования российского футбола.
– Россия занимает 14-е место среди 15 ведущих лиг по доходам от телеправ – всего 22 миллиона евро в год, – рассказал Газзаев. – Выше нас – Шотландия, Греция, Дания. Мы примерно на одном уровне с Норвегией. Хотя доход от телеправ – основной для любого профессионального клуба. Именно он позволяет соответствовать правилам финансового fair play. Сравните: в Англии телеправа приносят лиге порядка 1,92 миллиарда в год, в Италии – свыше 880 миллионов евро, в Испании – 741 миллион евро, в Германии - 557 миллионов, во Франции – 509, даже в Турции – 209. А в России – 22…
Планируем увеличить доходы от реализации телеправ до 200 миллионов долларов в год. Это реально! Существуют крупные бизнес-структуры, которые готовы инвестировать и реализовать этот проект в случае моего избрания президентом РФС и поддержки моей программы на конференции РФС 24 сентября.
Как отмечают эксперты, несмотря на экономические трудности, в 2015 году рынок платного телевидения вырос. А с приближением чемпионата мира по футболу число абонентов будет только увеличиваться. Нет иного пути, кроме увеличения доходов от телеправ – так существуют все футбольные лиги в Европе. Мы должны научиться зарабатывать деньги, а не просить их. Наша система позволит клубам избегать банкротства и вести нормальное существование.
Модель распределения доходов от телеправ между клубами будет строиться по спортивному принципу. Разрыв между суммами, которые получат, условно говоря, чемпион и аутсайдер, не окажется слишком большим. Это, в частности, позволит небогатым клубам избежать банкротства. Предусмотрена и помощь клубам первого дивизиона, потому что пакет телевизионных прав будет охватывать обе лиги.
Митяй Антибомж
Ахаха )) Пёс гладко стелет, но на выходе будет также как и с усами. Неужели находятся люди, которые ему верят? Это каким же невменяемым надо быть ))
19:41
Петя
Опять, где деньги там газзаев! Достал уже!
19:41
serzheo
В10 раз?... И за чей счет этот банкет? Я платить буду?)))) А зарплату как в Европе мне сделают? Тогда, пожалуйста... Нет? Тогда - да стравствует интернет, и бесплатное ТВ. А псов - долой!
19:29
Vlаdimir
Сейчас это НЕ реально т.к. сначала нужно увеличить ДОХОДЫ населения и УЛУЧШИТЬ сам футбол включая игру, показ и т.д.
19:24
Гаттузо зол!
Никто не даст осваивать такие суммы без контроля Самого! Все эти деньги осваивает карманный срач-ТВ. Так что пока будет 22. И приход Пса никак не изменит положение дел. Да кого угодно. Можно вспомнить пример, когда международная компания предлагала большие деньги за футбол, но ей сказали досвидос, мы сами хотим сытно питаться.
19:01
декустатор
Очередные общие слова, в десять раз увеличить доход от телеправ - НЕРЕАЛЬНО!!!! За счёт чего - НЕ ХОДЯТ, НЕ ПЛАТЯТ, ЦЕНЫ ДАЖЕ СЕЙЧАС ИНОГДА КУСАЮТЬСЯ (в нормальный сектор)
18:59
giperforg
"Выше нас – Шотландия, Греция, Дания" ну там как бы и уровень жизни населения выше. А у нас как обычно - плевать что зарплаты у людей нищенские, цены за все должны быть на европейском уровне.
18:58
MMT
А куда он дел миллиард на совместный чемпионат?
18:46
Berkut-7
80% Населеня НИЩИЕ , все деньги у барыг -либералов и хрен пойми у кого еще, страна нищенская и все в кредитах сидят , потому что заработать негде и в итоге попадают в кредитное рабство , никто и не думает о покупке прав на просмотр футбола , все кто может себе позволить уже купили давно , остальным на гос канале иногда посмотреть за радость и нормально, Газаев какой же он глупый , ваш криминально -барыжно Гинеровский футбол и ДАРОМ НЕ НУЖЕН, поэтому его БЕСПЛАТНО НЕ СМОТРЯТ и первый канал октазывается его показывать, сериалы в 10 ки раз рейтинговее, ВАС НЕНАВИДЯТ за ваши распилы бюджетов на футболеров и стадионы , маленькая часть людей следит тупо инерции за российским футболом и все, вы обворовываете население кругом, государство тратит деньги из бюджетов на клубы вместо населения и потом население же должно вам ОПЯТЬ 2й раз платить за билеты на матчи или за просмотр по тв , Газаев ты АФЕРИСТ
18:34
Букер
Вот заливает то в уши, причем тут бизнес-структуры, когда НАРОД голосует покупками,даже сейчас подключить канал футбольный стоит около 300р в месяц (три канала плюсовксих) и что много желающих? Пёс он всегда пёс.
18:30
zyzx
Отец у меня болельщик с 50ти летним стажем. Футбол может смотреть с утра до вечера. Но вот заставить его смотреть наш чемпионат не может ни кто.
18:27