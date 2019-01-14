Пять членов РФС выдвинули вице-президента ульяновской "Волги" на пост главы союза

Бывший министр спорта Ульяновской области и вице-президент ульяновской "Волги" Сергей Кузьмин вновь подал документы на регистрацию на пост главы Российского футбольного союза.

Это его повторная попытка возглавить РФС – в 2010 году он также выдвигался на должность, но проиграл. По его словам, он заручился поддержкой пяти членов союза. Пост президента организации стал вакантным в декабре минувшего года после того, как свои полномочия сложил бывший глава Виталий Мутко, исполняющим обязанности остается Сергей Прядкин. Ранее ряд организаций выдвинули на пост президента РФС президента совета директоров "Зенита" Александра Дюкова.

– Документы были сданы мною еще в пятницу. Получил поддержку от пяти членов РФС. Это – Ульяновская федерация футбола, ФК "Волга", Детская футбольная лига, Федерация футбола инвалидов и федерация футбола глухих. Далее дело за избиркомом РФС, и в среду уже может быть решение, – сказал Кузьмин. (Андрей Сизякин)

Интервью Сергея Кузьмина – в ближайшее время на сайте "Спорт-Экспресс".