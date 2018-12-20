Путин заверил, что вопрос строительства футбольного поля для детей-сирот в Санкт-Петербурге будет решен

Президент России Владимир Путин заявил на ежегодной большой пресс-конференции, что окажет помощь в строительстве крытого футбольного поля для бесплатных занятий детей из детских домов и неблагополучных семей в Санкт-Петербурге.

О том, что вопрос о строительстве не решается на протяжении двух лет рассказала журналист Маргарита Баулина.

- Два года назад инициативная группа приняла участие в социальном проекте по возведению крытого футбольного поля для из неблагополучных семей и детских домов. Мы обиваем пороги кабинетов, пишем письма. И в итоге натыкаемся на полное безразличие, - сказала Баулина.

- Я поговорю с исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, уверен, что вопрос будет решен, - ответил Путин.

Проект обойдется в 11 миллионов рублей.