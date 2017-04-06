Просроченная задолженность РФС на 1 января 2017 года составила 348 миллионов рублей

Глава контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко заявил, что просроченная задолженность РФС сократилась с 1,3 миллиарда рублей в 2015 году до 348 миллионов рублей по состоянию на 1 января 2017 года. По словам Перонко, к концу текущего года РФС планирует практически полностью погасить задолженность.

– Продолжается работа над оптимизацией расходов, которые в 2016 году сократились по сравнению с 2015 годом, – цитирует "Р-Спорт" Перонко. – За счет дополнительных доходов и оптимизации расходов РФС в 2016 году на погашение просроченной задолженности дополнительно направил 144 миллиона рублей. Всего просроченная задолженность в 2016 году погашена на 274 миллиона рублей. И на 1 января 2017 года просроченная задолженность составила 348 миллионов рублей, когда этот показатель в 2015 году составлял 1,3 миллиарда рублей.

Финансовым планом на 2017 год предусматривается к концу года практически погасить всю задолженность. (По плану) останется небольшой кусок в размере 50 миллионов рублей. Хотя при осуществлении каких-то мероприятий можно ставить вопрос о полном погашении просроченной задолженности в 2017 году.