Профсоюз футболистов предложит Мутко вернуть лицензирование агентов

Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) предложит министру спорта России и президенту РФС Виталию Мутко вернуть лицензирование агентов на национальном уровне. Об этом сообщил генеральный директор профсоюза Александр Зотов. Встреча представителей профсоюза с Мутко состоится во вторник.

- Один из вопросов, который мы хотим обсудить с Виталием Леонтьевичем, это возвращение практики лицензирования агентов, - цитирует Зотова ТАСС. - К сожалению, эксперимент, который затеяла ФИФА, отказавшись от лицензирования агентов, введя институт посредников, на наш взгляд, не отвечает интересам профессиональных футболистов. Очень много людей, не имеющих юридического образования и понимания того, как в современном футболе заключаются контракты, на какие условия надо обращать внимание, часто действуют против интересов футболистов. А нам очень важно, чтобы люди, которые оказывают услуги футболистам, были квалифицированными.