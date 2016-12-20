19:33 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Профицит бюджета РФС в 2017 году составит почти 300 миллионов рублей

Бюджетный план РФС на 2017 год.
Бюджетный план РФС на 2017 год.
0
0
0

РФС опубликовал бюджетный план на 2017 год, указав статьи дохода и расхода с ожидаемыми значениями. Сумма доходов составит 3,263 миллиарда рублей. Больше всего доходов ожидается от маркетинговой деятельности – 1,4225 миллиарда рублей.

Сумма расходов составит 2,9666 миллиарда рублей. Почти половина трат – расходы на сборные команды (1,3306 миллиарда рублей).

Таким образом, по 2017 году ожидается профицит в размере 296,4 миллиона рублей. Отметим, что по состоянию на конец 2016 года долг РФС составляет 337 миллионов рублей.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/res/docs/ispolkom_dec20/2017_03.PDF

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ