Профицит бюджета РФС в 2017 году составит почти 300 миллионов рублей

РФС опубликовал бюджетный план на 2017 год, указав статьи дохода и расхода с ожидаемыми значениями. Сумма доходов составит 3,263 миллиарда рублей. Больше всего доходов ожидается от маркетинговой деятельности – 1,4225 миллиарда рублей.

Сумма расходов составит 2,9666 миллиарда рублей. Почти половина трат – расходы на сборные команды (1,3306 миллиарда рублей).

Таким образом, по 2017 году ожидается профицит в размере 296,4 миллиона рублей. Отметим, что по состоянию на конец 2016 года долг РФС составляет 337 миллионов рублей.