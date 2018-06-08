Признание Ахрика Цвейбы: "Год мне действительно срезали"

Бывший защитник Ахрик Цвейба, выступавший за сборные СССР, СНГ, Украины и России, заявил, что для участия во второй лиге чемпионата СССР он убавил себе один год. В то время Цвейба играл за сухумское "Динамо".

– Сергей Хусаинов уверял, с возрастом у вас не все чисто. Убавили в паспорте год-другой. Вы ведь не от нас это слышите?

– Меня что-то в последнее время часто спрашивают: "Ты какого года?"

– Теперь уже можно открыться.

– Говорю как есть: 1966-го!

– Ранняя седина наводила на мысли, что…

– Это гены! Сейчас у меня не только седина, но и залысины. Вон, смотрите (приподнимает бейсболку). Зато 15 раз никто не подтянется! В том числе Хусаинов.

– Трудно не согласиться.

– Если б мне было, как вы говорите, сто лет – разве я это исполнил бы? Многих ребят с Кавказа возрастом подкалывают…

(Несколько секунд молчит.) Ладно! На старости лет признаюсь – вам одним! Год действительно срезали. В Союзе во второй лиге обязательно должны были выходить на поле два игрока до 18 лет. Вот тренер сухумского "Динамо" и предложил скостить.

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