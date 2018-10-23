"Приставы и органы опеки вырвут ребенка у меня из рук?!" Эмоциональный пост Александра Кержакова о разводе с Миланой Тюльпановой

Бывший форвард сборной России и "Зенита", главный тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков опубликовал в Инстаграме эмоциональный пост о решении Петроградского суда Санкт-Петербурга по опеке за его младшим сыном, Артемией, в ходе бракоразводного процесса. Третий ребенок форварда родился в его браке с Миланой Тюльпановой.

Милана стала женой Кержакова в июне 2015 года, тогда ей был 21 год, футболисту – 32. 10 апреля 2017-го у пары родился сын, это произошло через шесть дней после трагической смерти отца супруги, сенатора Вадима Тюльпанова. Через некоторое время в СМИ появились сообщения, что Александр и Милана не живут вместе. В мае информация подтвердилась, при этом Кержаков обвинил жену в неадекватности и употреблении запрещенных препаратов, а Милана супруга – в изменах, издевательствах и попытке похитить ребенка. Впоследствии она извинилась за обвинения в похищении и признала проблему с наркотиками.

Сегодня после решения суда передать ребенка матери Кержаков написал следующее (орфография и пунктуация автора сохранены):

– Сегодня петроградский суд Спб вынес решение об обеспечительных мерах. Короче, постановил, что на время основных заседаний по определению места проживания ребенка, Артемий будет жить с мамой. Отсюда ряд вопросов... Что это было?!?!?! Как такое возможно???!!! Как они вообще себе это представляют ??? Приставы и органы опеки вырвут ребенка 1,6 месяцев у меня из рук?! Они не понимают, что Тема будет плакать, что он никогда не видел эту "заботливую" маму, которая не работая, даже не соизволила явиться сегодня на заседание суда!!! Чем руководствовался суд?! Интересами мамы, которая с февраля(а в нормальном состоянии так вообще никогда) не видела ребенка?! Кто учёл интересы маленького беззащитного ребенка?! Почему суд не обязал меня, как отца, который живет с сыном полгода неразлучно, пропускать маму в присутствии психологов на встречи? Почему ребенка нужно вырвать из привычных условий и из рук родного человека к которому он привык и от которого получает заботу и любовь?! Получается, что руководствуясь судебным актом сейчас будет осуществлено психологическое насилие над маленьким ребенком!!!! Где закон ,который защищает интересы ребенка?! Где вообще закон ? Где нормы международной конвенции ? И ещё один вопрос.. Откуда пьяная мать Миланы, еще 3 недели назад знала, как закончится сегодняшнее заседание, совпадение?

В 2010 году Кержаков развелся со своей первой супругой Марией Головой, от которой у футболиста осталась родившаяся в 2005-м дочь Даша. Затем его гражданской женой была Екатерина Сафронова, которая в 2013-м родила Кержакову сына Игоря. Разрыв с Екатериной в 2014-м стал резонансным событием: Александр обвинил супругу в наркозависимости и потребовал лишить ее родительских прав.

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