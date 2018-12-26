Президент Крымского футбольного союза: "В УЕФА нам сказали, что на зимний кубок можно приглашать разные команды"

Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха в интервью "СЭ" рассказал о зимнем Кубке Крыма по футболу, из-за участия в котором "Анжи-2" и "Сокола" ФИФА начала расследование в отношении РФС.

Ранее телеграм-канал "Мутко против" распространил информацию, согласно которой ФИФА в этой связи проводит расследование в отношении РФС, якобы давшего согласие на участие команд в крымских соревнованиях. По данным источника, союзу грозят санкции. При этом и. о. президента РФС Сергей Прядкин заявил "СЭ", что органиазция не имеет никакого отношения к этому турниру.

– Все правильно говорит Сергей Геннадьевич (Прядкин. – Прим. "СЭ"). Мы проводим этот турнир в рамках учебно-тренировочных сборов, – отметил Ветоха. – Приезжают команды, которые тренируются на сборах. И чтобы прибавить значимость спарринг-матчей с их участием мы решили сделать турнир, и каждый год его проводим. Он имеет статус тренировочных игр.

– Разрешение от УЕФА на него не требуется, верно?

– Верно. У нас в чемпионате Крыма есть три официальных мероприятия – сам чемпионат, Кубок и Суперкубок. Команды у нас тоже играют на сборах, вот и организовали там турнир, который идет два-три матча. Не понимаю, откуда вся эта информация пошла... Нас УЕФА спрашивал, мы неоднократно спрашивали, можно ли нам приглашать разные команды, нам говорили: "Да, можно". (Игорь Новиков)​

РФС прокомментировал информацию о расследовании ФИФА насчет турнира в Крыму //

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