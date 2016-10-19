Президент Федерации футбола Италии: "Мы готовы поделиться своим богатым спортивным наследием с Россией"

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио перед подписанием меморандума о сотрудничестве с Российским футбольным союзом (РФС) подчеркнул, что этот договор будет работать на благо двух стран. По его словам, Италия готова делиться своим богатым спортивным наследием.

- Россия - важная страна для всего мира не только в плане футбола, - начал Тавеккио. - Италия тоже важная футбольная держава. Мы синхронизировали наши усилия накануне выборов президента УЕФА. Недавно спортивный мир был потрясен трагедией в ФИФА, и вы знаете, как это отразилось на УЕФА. Изменения должны принести те страны, которые не имели большого голоса. В сложившейся ситуации невозможно было оставаться без новых идей. Мы выбрали Россию в свои союзники. С ней можно принести важные изменения, идя рука об руку. Сегодня мы подпишем важные соглашения для нашей совместной работы. То культурное и спортивное наследие, которые несут Италия и Россия, помогут нам работать на благо наших стран.

Россия на протяжении многих лет показывала высокие спортивные результаты. Такие встречи между двумя странами способны повлиять на Россию и Италию и на экономическое развитие в Европе в целом. Я встретился с Мутко в Париже и последовал за ним в Москву - это жизнерадостный и веселый человек, открытый. В футболе важно, чтобы мы видели смеющиеся лица.

Мы готовы поделиться своим богатым спортивным наследием. У нас больше 50 лет существует центр Коверчиано, наш футбольный университет, и для России наши двери открыты.

Хотелось бы отметить, что сегодня зарождаются принципиально новые отношения между Италией и Россией. Я бы хотел, чтобы футбольное сообщество понимало, что зарождается новый футбольный альянс. Он способен нести в себе изменения. (Сергей АСТАХОВ)