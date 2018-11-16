Появилось видео допроса дагестанского футболиста, подозреваемого в убийстве 78-летнего таксиста

Появилось видео допроса футболиста из Дагестана, задержанного по подозрению в жестоком убийстве 78-летнего таксиста.

Как ранее сообщил Телеграм-канал 112, он стажировавшийся в команде "Звезда" в Астрахани. Сам футболист подтвердил эту информацию и сознался в преступлении.

- Приехал 2-2,5 месяца назад в Астрахань играть в футбол, - сказал футболист. - Играл за футбольный клуб "Звезда". Два месяца прошло. Были долги. Я собирал деньги и хотел уехать в Хасавюрт, чтобы там продолжить играть. Вышел на улицу, поймал такси...

Угнанная автомашина "Фиат" обнаружена на родине 23-летнего спортсмена в Хасавюрте. Установлено, что подозреваемый нанял такси, чтобы доехать из Астрахани до поселка Комсомольский в Калмыкии, где планировал пересесть на автобус до Хасавюрта. Но по дороге пассажир нанес несколько ножевых ранений водителю, сбросил его тело в безлюдном месте и на машине потерпевшего поехал домой в Дагестан.