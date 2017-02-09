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Полиция Киева завела дело по статье "Умышленное убийство" после смерти Виктора Чанова

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Начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский сообщил о заведении уголовного дела по статье "Умышленное убийство" из-за смерти бывшего вратаря сборной СССР и киевского "Динамо" Виктора Чанова. Он скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.

 
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- Предварительно установлено, что мужчину без сознания 21 января 2017 года в десять часов доставила в медицинское учреждение "скорая" из села Рославичи Васильковского района Киевской области, где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты, - приводит пресс-служба Национальной полиции слова Косовского. - Пациенту с тяжелым диагнозом оказывалась необходимая медицинская помощь, все время он был без сознания. Вчера вечером медики констатировали смерть бывшего футболиста.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. По факту смерти мужчины начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Все собранные материалы через органы прокуратуры будут переданы в Главное управление Национальной полиции в Киевской области, поскольку трагическое событие произошло там.

Дополнительная информация

https://kyiv.npu.gov.ua/ru/publish/article/342285

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ЗЮК

Abuelito,а должны были до смерти завести дело?Шариков твоя фамилия.

15:39

Dymanomashina

Царствие небесное! Отличный был вратарь, один из лучших в стране

15:38

Abuelito

Полиция , только уже после смерти ВЕЛИКОГО вратаря, завела уголовное дело!( Хохлам, чтоб списать с себя факт убийства ,только тогда пришлось возбуждать дело уголовное! ВЕЧНАЯ память прославленному ИГРОКУ и ЧЕЛОВЕКУ!

15:32

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