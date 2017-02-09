Полиция Киева завела дело по статье "Умышленное убийство" после смерти Виктора Чанова

Начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский сообщил о заведении уголовного дела по статье "Умышленное убийство" из-за смерти бывшего вратаря сборной СССР и киевского "Динамо" Виктора Чанова. Он скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.
- Предварительно установлено, что мужчину без сознания 21 января 2017 года в десять часов доставила в медицинское учреждение "скорая" из села Рославичи Васильковского района Киевской области, где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты, - приводит пресс-служба Национальной полиции слова Косовского. - Пациенту с тяжелым диагнозом оказывалась необходимая медицинская помощь, все время он был без сознания. Вчера вечером медики констатировали смерть бывшего футболиста.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. По факту смерти мужчины начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Все собранные материалы через органы прокуратуры будут переданы в Главное управление Национальной полиции в Киевской области, поскольку трагическое событие произошло там.
ЗЮК
Abuelito,а должны были до смерти завести дело?Шариков твоя фамилия.
15:39
Dymanomashina
Царствие небесное! Отличный был вратарь, один из лучших в стране
15:38
Abuelito
Полиция , только уже после смерти ВЕЛИКОГО вратаря, завела уголовное дело!( Хохлам, чтоб списать с себя факт убийства ,только тогда пришлось возбуждать дело уголовное! ВЕЧНАЯ память прославленному ИГРОКУ и ЧЕЛОВЕКУ!
15:32