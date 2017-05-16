Планируется взыскать с экс-подрядчиков арены в Петербурге 4,6 миллиарда рублей

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отметил, что планируется взыскать с экс-подрядчиков строительства стадиона "Санкт-Петербург " 4,6 миллиарда рублей. В июле 2016 года аппарат Албина сообщил о расторжении контрактов на сооружение нового стадиона с тремя подрядчиками. В декабре комитет по строительству Санкт-Петербурга подал в Арбитражный суд четыре иска к одной из компаний на общую сумму более 3,7 миллиарда рублей.

– Всего собираемся возместить около 10 процентов, – цитирует ТАСС Албина. – 3,6 миллиарда с "Трансстроя" и 1 миллиард за переделки. Хотим возместить 4,6 миллиарда рублей.