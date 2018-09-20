Пиво могут вернуть на стадионы уже в ближайшее время

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что в ближайшее время на стадионах могут снова разрешить продавать пиво. Запрет на продажу пива был введен в 2005 году. По словам Колобкова, министерство уже разрабатывает предложение, которое удовлетворит интересы всех сторон.

– Вопрос непростой, но мы точно подготовим предложение, которое будет удовлетворять интересы всех заинтересованных сторон и пойдет на благо всего российского спорта, не только футбола. Ведь если запрет на продажу пива будет снят, то оно будет продаваться и на других спортивных объектах, – цитируют "Известия" Колобкова. – Это комплексный вопрос, который решится в ближайшее время.

Во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 пиво продавалось на российских стадионах на специальных стендах.