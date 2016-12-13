Писарев заканчивает работу в РФС и намерен возглавить клуб

Старший тренер молодежной сборной России по футболу и спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Николай Писарев заявил, что намерен завершить работу в организации, поскольку рассматривает предложения от клубов. Писарев возглавлял молодежную сборную с 2010 по 2015 год и в 2016 году. С 2010 года занимает пост спортивного директора РФС.

- Моя деятельность в молодежной сборной, наверное, заканчивается, - приводит "Р-Спорт" слова Писарева. - Все-таки почти семь лет - большой срок. Что касается должности спортивного директора, будем обсуждать это с Виталием Леонтьевичем Мутко, но я сказал ему о своем желании продолжить работу в клубе в качестве главного тренера. Предложения есть, в данный момент их рассматриваю.

Писарев в 2002-2003 годах работал тренером в "Краснознаменске", самарских "Крыльях Советов" и "Уралане", с 2005 по 2010 год возглавлял сборную России по пляжному футболу.