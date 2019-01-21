Пиняев прибыл на очередную стажировку в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий юношеской команды московского клуба "Чертаново" Сергей Пиняев снова пройдет стажировку в "Манчестер Юнайтед". Футболист уже добрался до места назначения.
Напомним, в прошлом году Пиняев уже уезжал на недельную стажировку в "Манчестер Юнайтед". Он сыграл за юношескую команду "МЮ" в выставочном матче против "Бари" и забил пять мячей.
Недавно гол 14-летнего Пиняева взорвал интернет.
Добрались :) (at @PremierInn Manchester Trafford Centre West in Manchester, Lancashire) https://t.co/WgbuqcP19v pic.twitter.com/lhWIBD0zHE– Nikolay Larin ⚽️ (@nikPIKElarin) 20 января 2019 г.
Загрузка...