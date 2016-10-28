Передача стадиона ЧМ-2018 в Петербурге "Зениту" намечена на январь 2017 года

Передача стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге "Зениту" намечена на январь 2017 года, сообщает "Р-Спорт". Первый тестовый матч на арене, которая должна принять матчи чемпионата мира в 2018 году, состоялся 27 октября. Ранее сообщалось, что получение разрешения на ввод стадиона в эксплуатацию запланировано на 30 декабря 2016 года.

Общая строительная готовность объекта на сегодняшний день превышает 90 процентов, по ряду работ приближается к 100 процентам. До конца октября завершится благоустройство и озеленение прилегающей территории и полностью заработает система отопления стадиона. Активно идут работы по монтажу и пуско-наладке инженерных систем (их более 100), лифтового оборудования, отделочные работы

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Ранее сообщалось, что стадион передадут "Зениту" после Кубка конфедераций-2017, который пройдет летом.