Павлюченко планирует стать тренером

Нападающий московского "Арарата" Роман Павлюченко признался, что планирует стать тренером. Тем не менее, сейчас 35-летний россиянин полностью сосредоточен на карьере игрока.

- У меня есть мысль отучиться на тренера, но пока я еще играю, - сказал Павлюченко в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Не могу сказать, что будет завтра. Посмотрим. Я еще молодой, хочется поиграть, хоть сейчас и не на высоком уровне играю, а дальше посмотрим. Конечно, если бы мне было 25 – 27 лет играл бы еще в премьер-лиге. Хотя, судя по уровню чемпионата России, можно и в 35 лет играть. Пока я играю в "Арарате" и получаю удовольствие. Хотя, если честно, часто задаю себе вопрос о том, хочу ли я остаться в футболе.