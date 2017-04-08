Павел Колобков: "Футбол - объективно самый популярный вид спорта в России"

Министр спорта РФ Павел Колобков на конференции РФС отметил, что предстоящие в России футбольные турниры повысят статус страны в футбольном мире, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. В этом году в России пройдет Кубок конфедераций, в следующем – чемпионат мира-2018.

– Футбол – объективно самый популярный вид спорта в России, – сказал Колобков. – И от футбола всегда повышенные ожидания. Тем более, что в 2017 году мы проведем домашний Кубок конфедераций, в следующем году – чемпионат мира. Проведение таких соревнований – это повышение статуса России в спортивном мире, большой плюс для экономики.

Сегодня вам предстоит принять стратегию развития футбола в России, которую потом должно будет утвердить министерство спорта. Желаю вам продуктивной работы с пониманием того, какая ответственность на всех нас лежит.