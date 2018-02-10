Паулу Феррейра: "У России было фантастическое поколение футболистов: Березуцкие, Кержаков, Алдонин"

Португальский защитник Паулу Феррейра считает, что российский футбол переживает смену поколений. По словам экс-игрока "Порту" и "Челси", российским болельщикам нужно немного подождать.

– В российском футболе на данный момент идет переходный период: уходит старое поколение, а на его место приходят молодые футболисты – такой процесс занимает определенное время, – передает ТАСС слова 39-летнего ветерана. – У России было фантастическое поколение футболистов: тот же Андрей Аршавин, братья Алексей и Василий Березуцкие, Александр Кержаков, Евгений Алдонин. И сейчас сборная обновляется, что, конечно, не происходит мгновенно.

Но также нужно понимать, что не каждое поколение футболистов способно показывать такой же уровень, как предыдущее, поэтому иногда просто стоит немного подождать.