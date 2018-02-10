Паулу Феррейра: "У России было фантастическое поколение футболистов: Березуцкие, Кержаков, Алдонин"

Португальский защитник Паулу Феррейра считает, что российский футбол переживает смену поколений. По словам экс-игрока "Порту" и "Челси", российским болельщикам нужно немного подождать.
– В российском футболе на данный момент идет переходный период: уходит старое поколение, а на его место приходят молодые футболисты – такой процесс занимает определенное время, – передает ТАСС слова 39-летнего ветерана. – У России было фантастическое поколение футболистов: тот же Андрей Аршавин, братья Алексей и Василий Березуцкие, Александр Кержаков, Евгений Алдонин. И сейчас сборная обновляется, что, конечно, не происходит мгновенно.
Но также нужно понимать, что не каждое поколение футболистов способно показывать такой же уровень, как предыдущее, поэтому иногда просто стоит немного подождать.
Дополнительная информация
- Евгений Алдонин
- Василий Березуцкий
- Андрей Аршавин
- Александр Кержаков
- Алексей Березуцкий
- Сборная России (футбол)
- Челси
- Порту
- Паулу Феррейра
shpasic
Алдонин?))
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