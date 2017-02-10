Паулу Барбоза: "Бобби Робсон говорил, что Щербаков играет так же, как он в юности"

Героем традиционной рубрики "СЭ" стал известный агент Паулу Барбоза. Он вспомнил трагические ДТП с участием российских футболистов.

– Делами Сергея Щербакова тоже вы занимались?

– Да. Бобби Робсон, главный тренер "Спортинга", его обожал. Говорил, играет точно так же, как играл сам Робсон в юности. Покидая "Спортинг", Бобби устроил вечеринку. С нее и ехал Щербаков в ту ночь.

– Помните, как увидели Сергея после аварии?

– Наутро. Было ясно, что с футболом конец, большой вопрос – будет ли ходить вообще. Но сам Щербаков этого не понимал. Не сомневался, что восстановится. Лично я опасался разбирательств со страховкой. Так и случилось, со "Спортингом" и президентом клуба пришлось повоевать.

– Расплатился?

– Заставили расплатиться.

– Была и у Юрана авария, в которой погиб человек.

– Сергей не виноват – человек разворачивался на его пути в неположенном месте. А у Юрана тяжелая машина, 600-й "Мерседес". Люди из "Порту" попросили, чтоб я приехал на место катастрофы – а Сергею строго-настрого наказали не давать без меня никаких показаний. Ничего не подписывать.

– С Овчинниковым в Лиссабоне произошла похожая история?

– Да. Второй час ночи, дождь, ДТП. Те люди не выставили знаки, не включили "аварийку". Стояли рядом и разговаривали. А тут Овчинников. Все закончилось трагически, один человек погиб. Сергей растерялся, позвонил, я сразу к нему помчался… (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Барбозы