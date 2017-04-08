Отчет исполкома РФС одобрен почти единогласно

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что отчет исполкома организации одобрен почти единогласно. За это на конференции РФС проголосовали 253 делегата, или 97,68 процента от общего числа голосовавших. Напомним, сегодня в одном из отелей Москвы проходит конференция РФС.

На ней обсуждают стратегию развития футбола в России до 2030 года, а также следующие вопросы: исключение футбольных клубов из членов организации, отчет исполкома за 2016 год, отчет контрольно-ревизионной комиссии за 2016 год, изменения в устав РФС, довыборы одного члена исполкома организации и утверждение состава избирательного комитета РФС.

- То, что раньше погуляли, за это должны платить. Мы бы эти деньги потратили на поддержку детского футбола, на развитие, - отметил Мутко. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)