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Отчет исполкома РФС одобрен почти единогласно

Отчет исполкома организации одобрен почти единогласно. Фото "СЭ"
Отчет исполкома организации одобрен почти единогласно. Фото "СЭ"
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Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что отчет исполкома организации одобрен почти единогласно. За это на конференции РФС проголосовали 253 делегата, или 97,68 процента от общего числа голосовавших. Напомним, сегодня в одном из отелей Москвы проходит конференция РФС.

На ней обсуждают стратегию развития футбола в России до 2030 года, а также следующие вопросы: исключение футбольных клубов из членов организации, отчет исполкома за 2016 год, отчет контрольно-ревизионной комиссии за 2016 год, изменения в устав РФС, довыборы одного члена исполкома организации и утверждение состава избирательного комитета РФС.

- То, что раньше погуляли, за это должны платить. Мы бы эти деньги потратили на поддержку детского футбола, на развитие, - отметил Мутко. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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