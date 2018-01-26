Олимпийский чемпион-1956: "Решение поставить Симоняна на финал принимали на тренерском совете. Все остальное - слухи"

Экс-нападающий ЦСКА, олимпийский чемпион 1956 года Юрий Беляев рассказал, что решение о включении в основной состав нынешнего вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Никиты Симоняна на финальный матч Игр в Мельбурне принимался на тренерском совете.

В постоянной рубрике "СЭ" "Разговор по пятницам" Алексей Парамонов заявил, что Симонян обиделся на него из-за интервью, в котором Парамонов утверждал, что в том финале Симонян вышел по разнарядке руководства СССР.

– Совершенно точно могу сказать, что Симонян играл в финале по спортивному принципу, – сказал Беляев. – Основной состав на финальный матч Олимпиады назначил тренерский совет. В него входил Качалин, Гуляев и еще начальник команды Скворцов. Все знали, что в полуфинальной игре Валентин Иванов получил травму крестообразной связки. А он в паре со Стрельцовым всегда выступал.

И тренерский совет принял решение не ставить Стрельцова на финал, а выпустить всю пятерку "Спартака". Никаких интриг, посланий свыше не было, все сплетни. Я был в том составе, и могу подтвердить свои слова где угодно. (Павел ГУРЕВИЧ)

Алексей Парамонов: "Протянул Симоняну руку. А в ответ: "Я тебя не знаю" //

Симонян ответил Парамонову цитатой немецкого сатирика