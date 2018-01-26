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Олимпийский чемпион-1956: "Решение поставить Симоняна на финал принимали на тренерском совете. Все остальное - слухи"

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Экс-нападающий ЦСКА, олимпийский чемпион 1956 года Юрий Беляев рассказал, что решение о включении в основной состав нынешнего вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Никиты Симоняна на финальный матч Игр в Мельбурне принимался на тренерском совете.

В постоянной рубрике "СЭ" "Разговор по пятницам" Алексей Парамонов заявил, что Симонян обиделся на него из-за интервью, в котором Парамонов утверждал, что в том финале Симонян вышел по разнарядке руководства СССР.

– Совершенно точно могу сказать, что Симонян играл в финале по спортивному принципу, – сказал Беляев. – Основной состав на финальный матч Олимпиады назначил тренерский совет. В него входил Качалин, Гуляев и еще начальник команды Скворцов. Все знали, что в полуфинальной игре Валентин Иванов получил травму крестообразной связки. А он в паре со Стрельцовым всегда выступал.

И тренерский совет принял решение не ставить Стрельцова на финал, а выпустить всю пятерку "Спартака". Никаких интриг, посланий свыше не было, все сплетни. Я был в том составе, и могу подтвердить свои слова где угодно. (Павел ГУРЕВИЧ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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доктор Фишер

Беляев был членом тренерского совета и принимал решение? Это Палыч заставил его высказаться?

18:11

Хома Сапиенс

Без важного мнения коня не сыгравшего на ОИ 1956 ни одной минуты, конечно, было не обойтись.

18:03

баламошка

И точка.

18:01