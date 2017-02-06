Олег Романцев: "В свое время вводили в "Спартаке" штрафы от скуки"

В пятницу в гостях у "СЭ" побывал самый титулованный тренер в истории "Спартака" Олег Романцев. Он отметил, что вводил символические штрафы в команде, чтобы поддерживать тонус футболистов.

– Валерий Карпин в недавнем интервью "СЭ" заявил, что "Спартак" при нем занимал высокие места благодаря штрафам.

– На эту тему у меня есть забавная история. Приехал я к Валере на тренировку. У него висит доска штрафов. Суммы-то, скажем прямо, символические: "Иванов – 100 долларов за опоздание, Петров – 200 за неправильную экипировку", и все в таком духе. А время раннее, никого еще нет. Смотрю, мелок лежит. Подписал: "Трахтенберг – 1500 долларов за опоздание". Все собрались, сидим. Вдруг влетает Леонид Федорович: "За что?! Еще девяти часов нет! Я не опаздывал!" Посмеялись…

– У тренера Романцева система штрафов существовала?

– Мы в свое время вводили их от скуки. Небольшие. Просто на "Спартак" соперники настраивались особенно, и нужно было всегда держать ребят в тонусе. Например, полагался штраф в сто рублей за обращение на поле не по имени и отчеству. И все собиралось в общую кассу, на чемпионский банкет в конце сезона. Смех, конечно… Но ребятам понравилось, следили. Есть момент, тут же слышишь: "Он меня назвал Егор! Пусть платит". Несколько тысяч накопилось.

– Сергей Семак возглавил "Уфу" и чуть ли не сразу ввел санкции за мат.

– Главное, чтобы не доходило до абсурда. Но если команда распущенная и в работе мат-перемат, то почему бы не штрафовать? Видимо, довели Серегу. Мне в этом плане повезло. Ребята были культурные. По крайней мере в моем присутствии.

Полностью интервью Романцева