Олег Романцев: "Разве Мутко не пользуется админресурсом?"

Бывший главный тренер "Спартака" и экс-наставник национальной команды Олег Романцев на пресс-конференции в "Интерфаксе" подчеркнул, что не встретился с футбольными людьми во время посещения Воронежа в составе Объединения отечественных тренеров, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ.

Он не исключил, что данная ситуация может говорить о том, что нынешний глава РФС Виталий Мутко пользуется административным ресурсом.

- В Воронеже была встреча, не было футбольных людей, - сказал Романцев. - Они тупо не явились. Мне сказали, что там приняли решение голосовать за Мутко. Разве события в Воронеже - не административный ресурс?

Напомним, выборы на пост главы РФС состоятся 24 сентября.