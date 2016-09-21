13:22 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Олег Романцев: "Разве Мутко не пользуется админресурсом?"

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Бывший главный тренер "Спартака" и экс-наставник национальной команды Олег Романцев на пресс-конференции в "Интерфаксе" подчеркнул, что не встретился с футбольными людьми во время посещения Воронежа в составе Объединения отечественных тренеров, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ.

Он не исключил, что данная ситуация может говорить о том, что нынешний глава РФС Виталий Мутко пользуется административным ресурсом.

- В Воронеже была встреча, не было футбольных людей, - сказал Романцев. - Они тупо не явились. Мне сказали, что там приняли решение голосовать за Мутко. Разве события в Воронеже - не административный ресурс?

Напомним, выборы на пост главы РФС состоятся 24 сентября.

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