Олег Романцев: "Кечинов и Морозов научат детей умному футболу. Не сомневаюсь"

Сегодня в Москве в учебном центре бизнес-школы RMA в присутствии студентов и выпускников факультета "Менеджмент в игровых видах спорта" состоялось подписание меморандума между Академией умного футбола "Наследие" и "Лейрией". Первых представлял генеральный директор Геннадий Морозов, известный болельщикам по выступлению за "Спартак". Со стороны португальского клуба выступил его президент Александр Толстиков. Также в мероприятии принял участие самый титулованный тренер России Олег Романцев. А вот президент академии Валерий Кечинов не смог приехать из-за болезни.

Тем для обсуждения набралось несколько. Главная – создание частных детско-юношеских и любительских футбольных школ на базе общеобразовательных школ Москвы и Московской области. Вместе с этим участники конференции обсудили разработку, адаптацию и внедрение тренировочной методики для детей и юношей, применяемой в академии "Лейрии"; организацию и проведение тренировочных сборов во время школьных каникул на базе академии португальского клуба, а также организацию в России футбольных турниров, лагерей и сессий с участием португальских тренеров.

По словам представителей академии, в данный момент обучение детей футболу проходит в пяти школах Москвы. К концу года планируется довести число до 25, в том числе и в Московской области. Занимаются этим видом спорта все дети, записавшиеся в академию, – никакого отсева нет. При этом уроки футбола являются дополнительным образованием в школах.

– Я начал играть в футбол в пригороде Красноярска, где шесть месяцев зима, а гонять мяч на улице можно лишь летом. На другом конце города в старой котельной ребята организовали футбольную площадку, куда мне приходилось добираться по два часа в холодное время года, – отметил Романцев. – Подсчитал, что за год в холодном автобусе я проводил почти тысячу часов, а мог это время провести на поле, находись оно рядом с моим домом. Обучение в хороших условиях – мечта детей и их родителей. Не сомневаюсь, что тренеры научат ребят умному футболу. Прекрасно знаю Валерия Кечинова, Геннадия Морозова, других тренеров. (Сергей АСТАХОВ)