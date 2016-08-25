Легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев поддержал Валерия Газзаева, который намерен стать президентом Российского футбольного союза. По словам Романцева, раньше они с Газзаевым соперничали, а теперь движутся в одном направлении, передает из Екатеринбурга спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Мы соперничали с Газзаевым и на поле, и как тренеры. А сейчас мы в одной лодке и гребем в одну сторону. Нельзя отступать – иначе потеряем футбол, болельщиков, – сказал Романцев. – Футболом занимаются спустя рукава. Имею в виду нашего нынешнего президента РФС – Мутко. К Виталию Леонтьевичу отношусь хорошо, но он сейчас не занимается футболом. Нельзя заниматься всеми видами спорта сразу. Футбол – это государство в государстве, им должен заниматься отдельный человек. Я пытался задать ему вопрос: зачем ему это надо? Но не смог дозвониться...