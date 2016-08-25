Легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев поддержал Валерия Газзаева, который намерен стать президентом Российского футбольного союза. По словам Романцева, раньше они с Газзаевым соперничали, а теперь движутся в одном направлении, передает из Екатеринбурга спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.
– Мы соперничали с Газзаевым и на поле, и как тренеры. А сейчас мы в одной лодке и гребем в одну сторону. Нельзя отступать – иначе потеряем футбол, болельщиков, – сказал Романцев. – Футболом занимаются спустя рукава. Имею в виду нашего нынешнего президента РФС – Мутко. К Виталию Леонтьевичу отношусь хорошо, но он сейчас не занимается футболом. Нельзя заниматься всеми видами спорта сразу. Футбол – это государство в государстве, им должен заниматься отдельный человек. Я пытался задать ему вопрос: зачем ему это надо? Но не смог дозвониться...
Нефан
В чем прав ОИР: нельзя заниматься всем сразу. В чем неправ: Мутко кроме балабольства ничем никогда не занимался...
05:30
Sergio 79
Дался вам этот футбол, смотрите другие виды спорта
21:11 25 августа
Dymanomashina
Alex Surovov Бердыева в сборную, чтобы не было стыдно за ЧМ!!! Кумовство в борной опять расцветает. Черчесов взял из Динамо.........----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Такой адской чуши давненько не читал
19:30 25 августа
djavdet
Романцев сам виноват отчасти в этой ситуации. Будь он действующим тренером, так и возможностей было бы больше. А так не приглашают, на звонки не отвечают...
19:23 25 августа
Rus_Tam
Alex Surovov ____________ Че пьем? 0_о
18:31 25 августа
Alex Surovov
Бердыева в сборную, чтобы не было стыдно за ЧМ!!! Кумовство в борной опять расцветает. Черчесов взял из Динамо помощника и массажиста по совместительству, а туда пристроил младшего. МУтКО, ну ты в курсе... Нехорошая история: Бердыев и Черчесов были одинаковыми претендентами в сборную, АЕК обыграл Спартак - ФЕрДУН обратил внимание на Бердыева снова, отбил Бердыева от сборной и от Ростова и не договорился с ним. Осетинские пирогам не стало конкуренции. Получается сборная без Бердыева и Ростов без Бердыева, а ФЕрДУН ни в чем не виноват. ПРИКОЛ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОДИН МАЛЕНЬКИЙ КЛУБ ПОД НАЗВАНИЕМ АЕК КАК БИЛЬЯРДНЫЙ ШАР ИСПОРТИЛ ВСЮ РАССТАНОВКУ. ЕСЛИ НА ЧМ С ЧЕРЧЕСОВЫМ НИЧЕГО НЕ ДОБЬЕМСЯ ПРЕДЛАГАЮ СЧИТАТЬ АЕК ИЗ КИПРА, ФЕДУНА И ИСПОЛКОМ РФС ГЛАВНЫМИ ВРАГАМИ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА. А Бердыев хоть и иностранец, но знает наш футбол дай Бог каждому, а чести ему не занимать. С Днем рождения!
17:51 25 августа
баламошка
Хватит англичанину фром май хартить. Он устал, он ухожу.
17:30 25 августа
serzheo
Псу, надобно поручить поднимать футбол в Якутии, пусть поработает на контору, хоть чутка.
17:14 25 августа
fedland
Естественно спустя рукава, он же боярин...
17:02 25 августа
fedland
Мы с Газзаевым гребем в одной лодке. Мы вообще с ним гребем. Я нагреб на продаже Спартака, а он на управлении государственными деньгами в Алании. Так что мы вместе, иначе все потеряем...
16:59 25 августа
serzheo
Кстати, гражданин Газзаев, спасибо за Ваше мнение по лимиту. Теперь люди которые были за отмену сто раз подумают. Cui prodest (кому выгодно) Что, зачем и почему ....
16:53 25 августа
ЮКИ
можно подумать,что он,вообще,спортом занимался!типичный комсюковский секлетарь!их категории:чего изволите,барин?
16:16 25 августа
zega
Пиарщики "Пес &Со" пытаются создать у людей впечатление, что они реаниматоры, а на самом деле они работники морга. Где Пес работает, там скандал, упадок и разруха, а также коррупция и подкуп судей,т.е. естественно умирает развитие футбола. Другого он ничего не умеет, этот им привитый вирус подкупа в ЦСКА жив до сих пор. Пес загубит футбол, его близко нельзя побпускать к руководству футбола.
16:10 25 августа
serzheo
Псу мало Алании, Пес решил угробить весь Российский футбол, окончательно.
15:55 25 августа
Осакаровка
Романцев: "К Виталию Леонтьевичу отношусь хорошо, но он сейчас не занимается футболом". Очень интересно. А когда он занимался футболом? Дату озвучьте пожалуйста.
15:49 25 августа
Птицuk
Как всегда на выборах - выбор лучшего из худших! Почему нет ни одного приличного кандидата? Газпром деньги дает только подлецам и честных ждет судьба Толстых? Сколько откат у Газпрома, кто знает?
15:28 25 августа
Баск
DimMets Пусть Мутко станет руководителем борьбы в России. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Отличная мысль. Пусть борьбу разваливает, а футбол не трогает.
15:28 25 августа
Разбанен досрочно
виталя давно занят строительство дачи в Курортном районе ЛО. с отделкой из красного дерева. ему некогда, а вот деньги ну очень нужны! дело-то не из дешевых.
14:54 25 августа
Vlad.McState
serzheo +1
14:30 25 августа
Гаттузо зол!
Оооооооо! Это что-то новое и я бы сказал свежее от Рюманцева! Пошел в разрез с линией партии. Молодца. Видимо на рыбалке наслушался эхомосквы......
14:22 25 августа
ALEX Spartacus
Там где распил бюджета там и Мутко, какой футбол, какой там спорт.
14:22 25 августа
zoostation
Есть мнение, что г-н Мутко сейчас ничем не занимается...
14:18 25 августа
ess78
Усатый - это еще тот хмырь.
14:17 25 августа
sergey.v1968
Интересная штука - жизнь. Вот соперниками их на поле не помню (по отдельности - вполне себе, но не помню в играх тет-а-тет), а тренерами - очень хорошо. Ну вот не читалось у них взаимного уважения, всегда создавалось впечатление, что чуть не враги. А всё же наличие общего врага сплачивает - нашёлся Мутко, которого оба не переваривает, и, как результат, - не разлей вода уже друзья. Забавно.
14:15 25 августа
DimMets
Пусть Мутко станет руководителем борьбы в России. Его слова, что дзюдо наше все тому подтверждение. Заодно и вместо пьющего гопника Мамиашвили встанет, так как у него с женщинами лучше получается, да и разбираться в борьбе на такой должности не обязательно) Понятно что ФромМайХарт величиной своего сердца захочет охватить все спортивное пространство, от бокса до шахмат, но кардиопоказатели этого органа в таком возрасте и политической ситуации уже к сожалению не безграничны))
14:07 25 августа
serzheo
Да уж, Газзаев займется, так займется.... В плотную так сказать... Как Аланией в свое время. А занятие оное сведется к отмене лимита и спекуляции неграми, в интересах отдельно взятых граждан...Нет товарищ Романцев - такой футбол нам не нужен.
13:55 25 августа
СашаРичагин
Просто Шеф решил назначить своего дружбана из питерских Смотрящим по спорту, чтобы не распыляться, чтобы всё было в одних руках. Так что всё нормально, Иваныч: Мутко - наш президент навсегда. Ну, или - пока Путин сидит, будет и Мутко сидеть. На галерах.
13:51 25 августа
Dimario
даёшь Газзаева в президенты РФС, а Романцева - к нему в заместители!
13:48 25 августа