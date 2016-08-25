12:43 25 августа | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Олег Романцев:
"Футболом сейчас занимаются спустя рукава"

Олег РОМАНЦЕВ и Валерий ГАЗЗАЕВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Олег РОМАНЦЕВ и Валерий ГАЗЗАЕВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
0
0
0
28

Легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев поддержал Валерия Газзаева, который намерен стать президентом Российского футбольного союза. По словам Романцева, раньше они с Газзаевым соперничали, а теперь движутся в одном направлении, передает из Екатеринбурга спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Мы соперничали с Газзаевым и на поле, и как тренеры. А сейчас мы в одной лодке и гребем в одну сторону. Нельзя отступать – иначе потеряем футбол, болельщиков, – сказал Романцев. – Футболом занимаются спустя рукава. Имею в виду нашего нынешнего президента РФС – Мутко. К Виталию Леонтьевичу отношусь хорошо, но он сейчас не занимается футболом. Нельзя заниматься всеми видами спорта сразу. Футбол – это государство в государстве, им должен заниматься отдельный человек. Я пытался задать ему вопрос: зачем ему это надо? Но не смог дозвониться...

Опрос

Кого вы видите следующим президентом РФС?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Выборы президента РФС-2016

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (28)
Войти, чтобы оставить комментарий

Нефан

В чем прав ОИР: нельзя заниматься всем сразу. В чем неправ: Мутко кроме балабольства ничем никогда не занимался...

05:30

Sergio 79

Дался вам этот футбол, смотрите другие виды спорта

21:11 25 августа

Dymanomashina

Alex Surovov Бердыева в сборную, чтобы не было стыдно за ЧМ!!! Кумовство в борной опять расцветает. Черчесов взял из Динамо.........----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Такой адской чуши давненько не читал

19:30 25 августа

djavdet

Романцев сам виноват отчасти в этой ситуации. Будь он действующим тренером, так и возможностей было бы больше. А так не приглашают, на звонки не отвечают...

19:23 25 августа

Rus_Tam

Alex Surovov ____________ Че пьем? 0_о

18:31 25 августа

Alex Surovov

Бердыева в сборную, чтобы не было стыдно за ЧМ!!! Кумовство в борной опять расцветает. Черчесов взял из Динамо помощника и массажиста по совместительству, а туда пристроил младшего. МУтКО, ну ты в курсе... Нехорошая история: Бердыев и Черчесов были одинаковыми претендентами в сборную, АЕК обыграл Спартак - ФЕрДУН обратил внимание на Бердыева снова, отбил Бердыева от сборной и от Ростова и не договорился с ним. Осетинские пирогам не стало конкуренции. Получается сборная без Бердыева и Ростов без Бердыева, а ФЕрДУН ни в чем не виноват. ПРИКОЛ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОДИН МАЛЕНЬКИЙ КЛУБ ПОД НАЗВАНИЕМ АЕК КАК БИЛЬЯРДНЫЙ ШАР ИСПОРТИЛ ВСЮ РАССТАНОВКУ. ЕСЛИ НА ЧМ С ЧЕРЧЕСОВЫМ НИЧЕГО НЕ ДОБЬЕМСЯ ПРЕДЛАГАЮ СЧИТАТЬ АЕК ИЗ КИПРА, ФЕДУНА И ИСПОЛКОМ РФС ГЛАВНЫМИ ВРАГАМИ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА. А Бердыев хоть и иностранец, но знает наш футбол дай Бог каждому, а чести ему не занимать. С Днем рождения!

17:51 25 августа

баламошка

Хватит англичанину фром май хартить. Он устал, он ухожу.

17:30 25 августа

serzheo

Псу, надобно поручить поднимать футбол в Якутии, пусть поработает на контору, хоть чутка.

17:14 25 августа

fedland

Естественно спустя рукава, он же боярин...

17:02 25 августа

fedland

Мы с Газзаевым гребем в одной лодке. Мы вообще с ним гребем. Я нагреб на продаже Спартака, а он на управлении государственными деньгами в Алании. Так что мы вместе, иначе все потеряем...

16:59 25 августа

serzheo

Кстати, гражданин Газзаев, спасибо за Ваше мнение по лимиту. Теперь люди которые были за отмену сто раз подумают. Cui prodest (кому выгодно) Что, зачем и почему ....

16:53 25 августа

ЮКИ

можно подумать,что он,вообще,спортом занимался!типичный комсюковский секлетарь!их категории:чего изволите,барин?

16:16 25 августа

zega

Пиарщики "Пес &Со" пытаются создать у людей впечатление, что они реаниматоры, а на самом деле они работники морга. Где Пес работает, там скандал, упадок и разруха, а также коррупция и подкуп судей,т.е. естественно умирает развитие футбола. Другого он ничего не умеет, этот им привитый вирус подкупа в ЦСКА жив до сих пор. Пес загубит футбол, его близко нельзя побпускать к руководству футбола.

16:10 25 августа

serzheo

Псу мало Алании, Пес решил угробить весь Российский футбол, окончательно.

15:55 25 августа

Осакаровка

Романцев: "К Виталию Леонтьевичу отношусь хорошо, но он сейчас не занимается футболом". Очень интересно. А когда он занимался футболом? Дату озвучьте пожалуйста.

15:49 25 августа

Птицuk

Как всегда на выборах - выбор лучшего из худших! Почему нет ни одного приличного кандидата? Газпром деньги дает только подлецам и честных ждет судьба Толстых? Сколько откат у Газпрома, кто знает?

15:28 25 августа

Баск

DimMets Пусть Мутко станет руководителем борьбы в России. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Отличная мысль. Пусть борьбу разваливает, а футбол не трогает.

15:28 25 августа

Разбанен досрочно

виталя давно занят строительство дачи в Курортном районе ЛО. с отделкой из красного дерева. ему некогда, а вот деньги ну очень нужны! дело-то не из дешевых.

14:54 25 августа

Vlad.McState

serzheo +1

14:30 25 августа

Гаттузо зол!

Оооооооо! Это что-то новое и я бы сказал свежее от Рюманцева! Пошел в разрез с линией партии. Молодца. Видимо на рыбалке наслушался эхомосквы......

14:22 25 августа

ALEX Spartacus

Там где распил бюджета там и Мутко, какой футбол, какой там спорт.

14:22 25 августа

zoostation

Есть мнение, что г-н Мутко сейчас ничем не занимается...

14:18 25 августа

ess78

Усатый - это еще тот хмырь.

14:17 25 августа

sergey.v1968

Интересная штука - жизнь. Вот соперниками их на поле не помню (по отдельности - вполне себе, но не помню в играх тет-а-тет), а тренерами - очень хорошо. Ну вот не читалось у них взаимного уважения, всегда создавалось впечатление, что чуть не враги. А всё же наличие общего врага сплачивает - нашёлся Мутко, которого оба не переваривает, и, как результат, - не разлей вода уже друзья. Забавно.

14:15 25 августа

DimMets

Пусть Мутко станет руководителем борьбы в России. Его слова, что дзюдо наше все тому подтверждение. Заодно и вместо пьющего гопника Мамиашвили встанет, так как у него с женщинами лучше получается, да и разбираться в борьбе на такой должности не обязательно) Понятно что ФромМайХарт величиной своего сердца захочет охватить все спортивное пространство, от бокса до шахмат, но кардиопоказатели этого органа в таком возрасте и политической ситуации уже к сожалению не безграничны))

14:07 25 августа

serzheo

Да уж, Газзаев займется, так займется.... В плотную так сказать... Как Аланией в свое время. А занятие оное сведется к отмене лимита и спекуляции неграми, в интересах отдельно взятых граждан...Нет товарищ Романцев - такой футбол нам не нужен.

13:55 25 августа

СашаРичагин

Просто Шеф решил назначить своего дружбана из питерских Смотрящим по спорту, чтобы не распыляться, чтобы всё было в одних руках. Так что всё нормально, Иваныч: Мутко - наш президент навсегда. Ну, или - пока Путин сидит, будет и Мутко сидеть. На галерах.

13:51 25 августа

Dimario

даёшь Газзаева в президенты РФС, а Романцева - к нему в заместители!

13:48 25 августа

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ