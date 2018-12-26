Олег Флегонтов: "Разбираемся по поводу участия "Анжи-2" в турнире в Крыму"

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов сообщил "СЭ", что клуб проводит внутреннее расследование по поводу участия команды "Анжи-2" в турнире в Крыму. Российский футбольный союз (РФС) получил запрос от Международной федерации футбола (ФИФА) по поводу участия "Сокола" и "Анжи-2" в турнире в Крыму.

Ранее телеграм-канал "Мутко против" распространил информацию, согласно которой ФИФА в этой связи проводит расследование в отношении РФС, который якобы дал согласие на участие команд в крымских соревнованиях. По данным источника, РФС грозят санкции.

– Мне сложно объяснить эту ситуацию по одной причине – я в тот момент еще не работал в "Анжи". Речи идет о 2017 годе, а я приступил к работе только летом 2018-го, – сказал Флегонтов. – Еще одна сложность – многие сотрудники в отпусках, но, тем не менее, я их позвал в офис, будем выяснять. Из РФС нам уже звонили, но какая-то конкретная информация должна быть вечером. (Андрей Сизякин)